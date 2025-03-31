Более 8 тысяч мусульман в Химках отпраздновали Ураза-байрам

В олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» прошла праздничная молитва в честь Ураза-байрама. На ней собрались более восьми тысяч верующих, чтобы отметить завершение поста в священный месяц Рамадан.

Этот праздник является одним из важнейших в исламе и символизирует окончание поста, продолжавшегося в течение месяца. Дата его проведения определяется по лунному календарю и ежегодно меняется. В 2025 году Ураза-байрам наступил в ночь с 29 на 30 марта, когда начался первый день новолуния.

Во время молитвы имам-хатыб обратился к Всевышнему с просьбой принять пост, даровать верующим прощение и послать им благополучие. После этого он произнес проповедь, напомнив собравшимся о значении этого дня.

«С праздником Ураза-байрам! Да благословит Всевышний ваши дома светом и радостью в этот священный день! Пусть милосердие и доброта, проявленные в месяц Рамадан, станут основой для дальнейшего укрепления духовных ценностей и традиций. Желаю всем мусульманам мира, гармонии и счастья!» — поздравил верующих депутат Совета депутатов Руслан Шаипов.

Для обеспечения порядка на мероприятии дежурили сотрудники полиции, а также бригады медиков, спасателей и пожарных.