Более 8 тонн гумпомощи отправят из Мытищ в зону СВО

Очередную партию гуманитарной помощи для соотечественников в зоне специальной военной операции и граждан, оказавшихся в трудной ситуации, отправят из Мытищ в Луганскую Народную Республику. Это более восьми тонн груза, состоящего из мебели для детских садов и школ, а также предметов адресной помощи мытищинским бойцам.

Сбор гуманитарной помощи проводился при поддержке партии «Единая Россия», администрации округа и школы «Вектор».

Большая ее часть состоит из мебели нужной для обучения в детских садах и школах Луганской Народной Республики: кровати, парты, шкафы, стулья и многое другое. Гуманитарную помощь также окажут и адресно мытищинским бойцам по заявкам военнослужащих: генераторы, буржуйки, строительные материалы.

«Совсем скоро планируется следующая отправка. Мы поддерживаем земляков, отстаивающих интересы нашей Родины», — отметил представитель партии «Единая Россия», волонтер Ярослав Круподеров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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