Более 8 километров теплосетей заменили в Подольске в 2024 году

Оперативный штаб в Подольске прошел под руководством вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина. Участники совещания подвели итоги модернизации теплового хозяйства за 2024 год. Специалисты заменили более восьми километров сетей.

Самые масштабный работы прошли в Климовске. Там заменили 8287 метров сетей, в том числе проложили участки от котельной на Заводской улице до ЦТП-8 протяженностью 2 675 метров, до ЦТП-20 — 3 846 метров, до ЦТП-9 — 1 727 метров, до ЦТП-10, 11 — 39 метров.

Еще три тысячи метров теплотрасс отремонтировали от котельной на улице Гайдара и более 600 метров в микрорайоне Силикатная.

Участники оперативного штаба также наметили планы на 2025 год.

«На следующий год нас ждет неменьший объем работ — более 20 тысяч метров труб. Кроме того, после обследований дополнили адресный перечень новыми адресами — это еще 17 240 метров сетей. Сейчас основное внимание — на благоустройство. Десять разрытых участков уже привели в порядок, еще по 17 адресам закопаем траншеи, положим асфальт до конца ноября», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

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