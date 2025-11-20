Более 760 пожарных извещателей установили в домах жителей Истры в 2025 году

В Истринском округе продолжается масштабная работа по оснащению жилых помещений автономными пожарными извещателями. С начала 2025 года представителями администрации совместно с отделом пожарного надзора МЧС России было передано жителям уже более 760 автоматических дымовых датчиков, при этом особое внимание уделяется многодетным семьям и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Устройства распространяются бесплатно в рамках муниципальной программы «Безопасность», направленной на профилактику возгораний и повышение уровня защищенности населения. Передача извещателей организована через образовательные учреждения округа, а при необходимости специалисты оказывают помощь в их установке. Автономные пожарные извещатели доказали свою эффективность как средство раннего обнаружения возгорания — они реагируют на малейшее задымление и подают громкий звуковой сигнал, позволяя жителям своевременно принять меры по эвакуации и тушению.