Более 7,5 тысячи жителей Подмосковья приняли участие в программах ко Дню флага

Праздничные мероприятия в честь Дня государственного флага России прошли в Подмосковье. Это автопробеги, флешмобы, концерты и мастер-классы. В них поучаствовали более восьми тысяч человек.

Ежегодно День государственного флага отмечают в России 22 августа. В этот день на территории села Дединово депутаты партии «Единая Россия» организовали концерт, танцевальный флешмоб и раздачу ленточек с триколором. Именно там, на корабле «Орел» в 1669 году был впервые поднят российский флаг.

«Триколор отражает все то, что нас объединяет — великое прошлое, богатую культуру и высокие идеалы. Белый цвет символизирует чистоту и свободу. Синий — веру и сплоченность. Красный — мужество и самоотверженность тех, кто в разные времена сражался за родную землю. Пусть при виде флага наши сердца неизменно наполняются гордостью и уважением к предкам и великой стране, в которой мы живем», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В Жуковском в честь праздника более 200 человек выстроились в символические границы России, держа в руках шары. После этого для детей провели экскурсию в городской музей.

Жители Щелкова поучаствовали в масштабном шествии, на котором по городе пронесли 20-метровый флаг. В Ленинском округе триколор выложили из сотен бумажных сердец.

«Это было очень красиво и трогательно. Огромный флаг из сердец произвёл сильное впечатление — видно, что акция подготовлена с душой», — поделилась жительница Видного Ирина.