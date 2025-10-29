Более 7,5 тонн продуктовых наборов отправили из Дмитрова в зону СВО в 2025 году

В Дмитрове развивается движение «Волонтеры Подмосковья». В состав организации входят 1126 жителей самых разных возрастов, которые объединены общей целью — помогать людям. Они участвовали в сборах гуманитарной помощи, в том числе отправили за год в зону СВО более 7,5 тысяч тонн продуктовых наборов.

До появления «Волонтеров Подмосковья» активисты объединялись сами — помогали пожилым людям и бездомным животным. Во время пандемии в 2020 году они стали опорой: доставляли продукты и лекарства пенсионерам, работали в больницах и поддерживали пациентов на изоляции.

Центр «Волонтеры Подмосковья» в Дмитрове открыли на базе молодежного центра «Квартал». Теперь они ухаживают за памятниками Великой Отечественной войны, поддерживают ветеранов и проводят экологические субботники. Особое направление — помощь участникам специальной военной операции и их семьям.

Штабом в Дмитрове руководит Артем Конюков, который стал волонтером в 2020 году, а возглавил подразделение в 2022 году. Он участвовал в организации десятков форумов, патриотических и экологических акций.

Среди активистов — Валерия Миронюк. Она вступила в «Волонтеры Подмосковья» в 2023 году. Девушка занимается сбором гуманитарной помощи, организует мастер-классы для детей, пишет письма бойцам и участвует в субботниках. Настоящим испытанием для нее стала поездка в начале 2025 года для ликвидации последствий разлива нефти в Керченском проливе.

«Это был вызов самой себе. Мы работали в тяжелейших условиях, понимая, что от наших действий зависит восстановление уникальной природы», — сказала Валерия.

За 2025 год в Дмитрове собрали более 300 килограммов гуманитарной помощи, 250 окопных свечей, свыше 7,5 тысяч тонн продуктовых наборов. Помимо этого, волонтеры ликвидировали последствия экологической катастрофы в Керченском проливе, организовывали международный фестиваль «Интервидение», участвовали в городских и молодежных мероприятиях, а также в голосовании в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Ребята по зову сердца помогают ветеранам, инвалидам, пожилым и нуждающимся, заботятся о семьях наших героев. Они активно участвуют в экологических акциях и сопровождении мероприятий, а сегодня их вклад в общее дело — нашу Победу — особенно важен: это и доставка гуманитарной помощи на передовую, и плетение маскировочных сетей, и изготовление окопных свечей. Спасибо каждому за труд и доброе сердце! Желаю неиссякаемой энергии, оптимизма и здоровья!» — прокомментировал глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Чтобы стать волонтером, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте «Волонтеров Подмосковья» и выбрать направление деятельности. Также можно обратиться в ресурсный центр в Дмитрове на улице Большевистской или позвонить по телефону: 8 (989) 574-00-86.