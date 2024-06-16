Более 75 специалистов МОНИКИ получили награды в День медработника

Более 75 специалистов МОНИКИ имени Владимирского получили почетные грамоты Министерства здравоохранения Московской области в День медицинского работника. Поздравил коллег с профессиональным праздником директор института Константин Соболев. Он поблагодарил сотрудников за добросовестный труд и вклад в общее дело.

«Мы все делаем одно общее дело — поэтому хочу вам пожелать здоровья, успехов, и, конечно, совместного продолжения нашей работы. Благодаря вашему труду институт продолжает активно развиваться и оказывает медицинскую помощь населению Московской области на самом высоком уровне», — поздравил коллег директор МОНИКИ Константин Соболев.

Также особые награды получили сотрудники, проработавшие в институте более 40 лет. Их отметили грамотами и удостоверениями «Почетных ветеранов МОНИКИ».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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