Более 75 несанкционированных торговых объектов демонтировали в Люберцах

В Люберцах с начала 2026 года демонтировали 78 несанкционированных объектов нестационарной торговли. Работы проводят по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

По итогам прошлого года Люберцы стали лидерами в наведении порядка на потребительском рынке и были удостоены губернаторской премии.

«Накануне техника работала на улице Побратимов, дом 7. Всего в текущем сезоне планируем ликвидировать более 150 несанкционированных НТО», — отметил глава Люберец Владимир Волков.

За последние три года в округе демонтировали 598 незаконных торговых точек. Люберцы стали одним из первых муниципалитетов Подмосковья, установивших порядок демонтажа незаконных нестационарных торговых объектов на частных землях.

В 2025 году в округе демонтировали 56 таких объектов, с начала 2026-го — уже 35. Работы провели, в том числе, вблизи станций Московских центральных диаметров «Панки» и «Малаховка», а также на улице Транспортной. Работа по упорядочению сферы уличной торговли в округе продолжается. Сокращения: НТО — нестационарные торговые объекты, МЦД — Московские центральные диаметры. По решению губернатора Подмосковья эта работа носит системный характер. Глава округа поблагодарил жителей за понимание и поддержку в вопросах наведения порядка на потребительском рынке.