Более 75 молодых семей в Люберцах получили выплаты на покупку жилья за 15 лет

С 2009 года 80 семей из Люберец получили социальную выплату на приобретение квартиры. Благодаря этому они улучшили свои жилищные условия.

В прошлом году купить жилье с помощью меры поддержки смогли шесть молодых семей. Общая сумма выплаты составила около 15 миллионов рублей. В этом году жилье приобрели еще пять семей на общую сумму 17 миллионов рублей.

«В Год семьи в округе ведется активная работа по обеспечению граждан жильем. Одним из основных направлений, в рамках которого муниципалитетом осуществляется обеспечение жильем граждан, является оказание помощи в виде социальных выплат на приобретение или строительство жилья молодым семьям», — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Отметим, что соцвыплаты предоставляют молодым семьям, которые являются участниками государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

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