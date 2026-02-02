Более 700 жителей Подмосковья прошли бесплатный онкоскрининг в минувшую субботу

Жители Подмосковья могли пройти бесплатный онкоскрининг в минувшую субботу. Свое здоровье проверили 724 человека. У 21 из них заподозрили заболевания.

Осмотры провели в Центрах амбулаторной онкологической помощи. Женщины могли пройти цитологическое исследование, маммографию или УЗИ молочных желез, а мужчины — ПСА-тест, позволяющий узнать риски развития рака предстательной железы.

Также всем желающим провели скрининг на новообразования кожи, обследование на риски патологий дыхательных путей и пищеварительной системы.

«Бесплатно пройти онкоскрининг могут и мужчины, и женщины. Регулярная диагностика позволяет вовремя выявлять патологии, что важно для эффективного лечения. В минувшую субботу онкоскрининг прошли 724 человека, у 21 из них были заподозрены заболевания, их направили на дополнительную диагностику», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Пройти онкоскрининг в Подмосковье можно бесплатно по полису ОМС. Следующий день открытых дверей проведут в центре в феврале.

