Более 700 высокотехнологичных операций провели врачи Дмитрова в 2024 году

Врачи Дмитрова оказывают высокотехнологичную медпомощь в четырех направлениях. Эти гинекология, полостная хирургия, травматология и сосудистая хирургия. За прошлый год они провели 727 таких операций.
Специалисты медицинских учреждений Дмитрова имеют большой опыт в оказании помощи с применением высокотехнологичных медицинских технологий. В таких операциях используют клеточные технологии, роботизированную технику, информационные технологии и методы генной инженерии.
Большинство таких операций медики Дмитрова провели в направлении сосудистой хирургии в Региональном сосудистом центре. Отметим, что высокотехнологичную медицинскую помощь в Дмитровской больнице оказывают бесплатно.
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