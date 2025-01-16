Врач Дмитрова: омолодить лицо можно с помощью антивозрастной стоматологии

Возрастные изменения на лице могут быть связаны не только с кожей, но и с процессами, которые происходят в полости рта. Об этом сообщила врач-стоматолог-терапевт, доктор медицинских наук Алина Дмитрова в беседе с РИАМО .

«Из-за уменьшения объема зубов и смещения нижней челюсти назад начинается проявление морщин вокруг рта, обвисание овала лица, углубление носогубных складок», — отметила специалист.

Кроме того, эмаль теряет свой блеск, становится желтой, на ней появляются трещины и сколы. Все это делает лицо более старым, пишет газета «Петербургский дневник».

Решить подобные проблемы можно с помощью антивозрастной стоматологии. Это комплекс процедур, который направлен на улучшение зубов и формы лица без хирургического вмешательства. Коррекция зубов винирами и композитными реставрациями, установка имплантов и отбеливание помогут значительно омолодить лицо, подчеркнула Дмитрова.