Более 700 видеокамер подключат к системе «Безопасный регион» в Люберцах

Глава округа Владимир Волков поручил подключить более 700 новых камер к системе видеонаблюдения «Безопасный регион» до конца 2026 года. Их установят во дворах, на подъездах домов, дорожных развязках и в других общественных местах.

«Наш округ входит в тройку лидеров среди муниципалитетов Подмосковья по количеству подключенных видеокамер к системе „Безопасный регион“. Всего на территории Люберец их почти 12 тысяч», — отметил Волков.

За последние три года в Люберцах к системе было подключено более 3000 видеокамер. Из них свыше 500 объектов установлено на подъездах многоквартирных домов.

За этот период с помощью системы на территории округа раскрыли 326 преступлений и выявили более 460 административных правонарушений. Установка дополнительных камер продолжит повышать уровень общественной безопасности в округе.