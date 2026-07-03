Более 700 подростков Подмосковья получили первые паспорта в июне

В июне 720 юных жителей Московской области стали обладателями своего первого паспорта — документы им вручили в праздничной атмосфере. Об этом рассказали в пресс‑службе Мингосуправления Подмосковья.

Оформить первый паспорт подросток должен лично, обратившись в МФЦ. Сделать это требуется в течение 90 календарных дней после того, как исполнится 14 лет.

Для получения документа понадобится предъявить свидетельство о рождении, а если в нем нет отметки о гражданстве — отдельный документ, который его подтверждает. При наличии прикладывают регистрацию по месту жительства. Также потребуются две фотографии размером 3,5 на 4,5 сантиметра и квитанция об оплате госпошлины — ее можно внести прямо в МФЦ.

Если хочется получить паспорт на торжественной церемонии, об этом стоит сказать сотруднику при подаче заявления.