Более 700 пенсионеров вступили в «Активное долголетие» в Истре летом

Истринский клуб «Активное долголетие» пополнил свои ряды за лето почти на 700 человек. Так, он побил рекорд последних нескольких лет.

За лето в Истре в «Активное долголетие» вступило более 700 пенсионеров. Оно и понятно, ведь это движение помогает скрасить будни представителям серебренного возраста. Кружки, мастер-классы, концерты, посещение театров, музеев, выставок или даже поездки в другие города. Спорту тоже уделяется много времени: зарядка, йога, скандинавская ходьба, плавание.

Руководитель проекта в городе Истра подмечает важный момент: за всю историю существования проекта «Активное долголетие» насчитывается 6681 человек в клубе. И результат, безусловно, впечатляет! В честь этого участники подготовили свой топ-10 любимых занятий в клубе: дыхательная гимнастика, «Здоровая спина», рисование, декупаж, вокальное и хоровое пение. Находкой года для них стали: занятие по методу Фельденкрайза, этнические танцы и каратэ.

Также в клубе «Активное долголетие» пенсионеры находят друзей, полезные знакомства, единомышленников и даже любовь.

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