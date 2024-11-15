Более 700 км дорог в Подмосковье обработали ото льда за ночь

Ночью в Подмосковье прошли осадки в виде дождя и снега, в связи с чем опасные участки дорог на поворотах, мостах и эстакадах обработали ото льда. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«Для безопасного проезда дорожники обработали порядка 770 километров опасных участков муниципальных и региональных дорог — на мостах, эстакадах, съездах и крутых поворотах. Задействовали около 200 машин, работы продолжаются», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.

В пятницу и в выходные дни синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. Водителей призвали усилить бдительность за рулем, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Если на авто все еще стоит летняя резина, от поездок лучше отказаться.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что первые участки Южно-Лыткаринской дороги откроют зимой. Это позволит разгрузить юго-восток региона.