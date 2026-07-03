Более 700 домов признали жилыми в Подмосковье за полгода

За первые шесть месяцев года свыше 700 садовых домов получили статус жилых в Московской области благодаря услуге Минмособлимущества. Об этом сообщил министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.

По его словам, услуга пользуется большим спросом среди владельцев домов в садовых и дачных товариществах. Многие жители Подмосковья живут в своих садовых домах круглый год, и смена статуса на жилой дает им ряд преимуществ. Среди них — возможность прописки, прикрепления к местной поликлинике, школе и детскому саду, а также снижение тарифов на коммунальные услуги.

Чтобы получить статус жилого дома, строение должно соответствовать ряду требований. В частности, дом должен отвечать техническим нормам, земельный участок должен позволять строительство жилого дома, а этажность не должна превышать трех этажей. Кроме того, земля и строение должны быть зарегистрированы в собственности владельца без обременений, и все владельцы и заинтересованные стороны должны согласиться на перевод.

Для начала процедуры перевода владельцу необходимо подготовить заключение о техническом состоянии здания и подать заявку через портал госуслуг Московской области. Решение администрации придет в течение 13 дней. Если требования соблюдены, изменения будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Подробнее об условиях и порядке перевода можно узнать на сайте [государственных услуг Московской области](https://uslugi.mosreg.ru/services/21140).