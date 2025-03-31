Более 70 жителей Балашихи прошли бесплатный онкоскрининг в марте

В Центре амбулаторной онкологической помощи Балашихи прошло профилактическое мероприятие по раннему выявлению онкологических заболеваний. Врачи провели обследования с использованием УЗИ, КТ, рентгенографии, дерматоскопии и других методов диагностики, направленных на исключение злокачественных образований различных органов и систем.

Врачи провели более 70 консультаций. 32 женщины прошли маммографию, 35 пациентов — УЗИ, а восьми из них было проведено рентгенографическое обследование легких. Пациенты обращались с вопросами и жалобами, касающимися состояния здоровья органов малого таза, желудочно-кишечного тракта, молочной железы и других систем.

У двух пациентов были обнаружены патологические изменения, и они направлены на дополнительное обследование. Следующий бесплатный онкоскрининг запланирован на 26 апреля.

Дни открытых дверей в ЦАОП проводятся регулярно, предоставляя жителям Балашихи возможность пройти бесплатные обследования и получить консультации специалистов. Такие мероприятия способствуют раннему выявлению заболеваний и повышению осведомленности населения о важности профилактических осмотров.