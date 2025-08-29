Более 70 учителей наградили на педагогической конференции в Химках

Мероприятие в Химках объединило более 200 участников, которые обсудили результаты прошедшего учебного года и определили задачи на предстоящий. Особое внимание на встрече уделили чествованию работников образования, внесших значительный вклад в развитие сферы.

Награды лучшим педагогам вручили глава городского округа Елена Землякова, депутат Госдумы Ирина Роднина, депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов и депутат Совета депутатов Химок Руслан Шаипов. Почетные знаки отличия получили как опытные специалисты за многолетний труд и достижения в профессиональных конкурсах, так и молодые учителя.

«На августовской конференции педагогических работников мы отметили лучших представителей профессии, выразили признание и уважение тем, кто вносит значительный вклад в образование и воспитание подрастающего поколения», — подчеркнула Елена Землякова.

Среди отмеченных наградой — учитель физкультуры школы «Триумф» Лариса Марусяк, удостоенная знака «Отличник просвещения» от Минпросвещения России. Также благодарности получили педагоги, подготовившие стобалльников к единому государственному экзамену.

«Педагог — это не просто профессия, а призвание. Именно от учителей во многом зависит будущее нашего города и страны. Мы благодарны каждому, кто с душой и ответственностью подходит к своему делу, вдохновляет детей и помогает им раскрывать свои таланты», — подчеркнул депутат Совета депутатов городского округа Химки Александр Васильев.

По итогам учебного года школа «Триумф», Химкинский лицей, лицеи № 10 и № 15 вошли в рейтинг лучших образовательных учреждений России. Более 250 выпускников получили медали за особые успехи в обучении, 27 человек сдали ЕГЭ на 100 баллов.

В новом учебном году за парты в химкинских школах сядут более 50 тысяч учащихся, включая три тысячи первоклассников.