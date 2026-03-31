Более 70-ти медалей выиграли спортсмены из Люберец на международном турнире по тхэквондо
В Санкт-Петербурге прошел международный турнир по тхэквондо (МФТ) «Кубок Петра Великого». Люберецкие спортсмены завоевали на соревнованиях 76 медалей. Турнир состоялся 28–29 марта и собрал около 1400 участников из восьми дружественных стран и 28 регионов России.
Люберцы представляли 53 воспитанника окружной Ассоциации тхэквондо МФТ из клубов «Тхэквондо центр», «Дан-Гун» и «Торнадо».
«Люберецкие тхэквондисты завоевали 76 медалей, из них 41 золотую, 17 серебряных и 18 бронзовых», — сообщил представитель ассоциации Виталий Силка.
Спортсмены выступали в личных и командных дисциплинах: «туль», «массоги», «силовое разбивание» и «специальная техника». Победители и призеры получили призы и подарки от спонсоров турнира.
Подготовкой спортсменов занимались тренеры: Виталий Силка, Алексей Яблошевский, Сергей Дмитриев, Алексей Леонов, Павел Ворсин, Никита Тимохин, Сергей Зубков, Аида Исаева, Александра Грибова, Максим Лисеенко и Руслан Зекеев.