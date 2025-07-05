Более 70 специалистов выпустил социально-спортивный институт в Подольске

Обучение в Подольском социально-спортивном институте успешно завершили 73 студента, из них 11 ребят с ограниченными возможностями здоровья. Выпускникам в торжественной обстановке вручили дипломы.

Она отметила важность этого события для выпускников и пожелала им успехов в дальнейшей профессиональной деятельности. Также Ушанева вместе с президентом Паралимпийского комитета Павлом Рожковым открыла новое направления обучения «Сестринское дело».

Церемония началась с подъема флага и исполнения гимна Российской Федерации. Затем с напутственными словами выступила заместитель председателя подольского горсовета Любовь Ушанева.

Напомним, что институт и колледж работают с 2003 года. За это время в них подготовили около 2,5 тысячи специалистов в области физкультуры и спорта.

Обучение велось по направлениям «Физическая культура», «Адаптивная физическая культура» и «Спорт». Студенты проходили практику в Центре «Ясенки» с возможностью трудоустройства.