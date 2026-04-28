Более 70 работников скорой помощи наградили в Подмосковье

Торжественное мероприятие ко Дню работника скорой помощи прошло в Люберецком дворце культуры 28 апреля. Его посетили представители 54 подстанций. Более 70 работников получили награды от губернатора, федерального и регионального министерств здравоохранения, медпрофсоюза и депутатского корпус за большой вклад в обслуживание населения.

Всего в регионе 54 подстанции и 92 поста скорой помощи. По словам исполняющего обязанности главврача службы Константина Егорова, главной ценностью остаются сотрудники.

«Спасибо вам за то, что выбрали эту трудную профессию. Вы не просто работаете с пациентами, вы спасаете человеческие жизни, прилагая максимум усилий для этого. Рад, что ваш труд сегодня оценен, что лучшие из вас получили заслуженные награды. Верю, что наша служба станет еще профессиональнее, еще быстрее. Все у нас впереди! Низкий поклон вам за вашу работу, дорогие коллеги!» — сказал он.

Отдельную благодарность выразили ветеранам службы, многие из которых продолжают работать на подстанциях и в выездных бригадах.

Областная станция сокрой помощи насчитывает 10 тысяч сотрудников. Ежедневно на выезды отправляются более 600 бригад.