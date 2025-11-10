Более 70 полицейских наградили к профессиональному празднику в Ленинском округе

Награды получили 70 полицейских. Их отметили за добросовестное исполнение служебных обязанностей и достижение высоких результатов в оперативно-служебной деятельности.

«Сегодня мы чествуем тех, кто каждый день без выходных и праздников стоит на страже порядка, тех, кто оберегает спокойствие наших жителей. Вас всегда отличает неравнодушие и верность долгу, готовность прийти на помощь в любой момент. Благодаря вашей работе наш округ остается одним из самых безопасных муниципалитетов Подмосковья уже не первый год. Спасибо за вашу ответственность, службу и неравнодушие», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Церемонию награждения провели глава муниципалитета, начальник УМВД России по Ленинскому округу полковник полиции Сергей Астахов и член общественного совета при УМВД по Ленинскому округу Дмитрий Черкасов. Участниками мероприятия также стали ветераны органов внутренних дел, представители духовенства, члены Общественного совета при УМВД.

Также на сцене в этот день шести сотрудникам вручили сертификаты на предоставление жилья в рамках соцподдержки. В финале праздника выступили эстрадный вокальный коллектив «Эврика» и местные артисты.