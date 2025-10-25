Более 70 подъездов отремонтировали в Химках

В Химках завершают обновление подъездов в многоквартирных домах: всего ремонтируют 85, а 71 из них уже готов к приемке. По остальным есть мелкие замечания и доработки.

В этом году ремонт общедомовых пространств выполняют в Старых и Новых Химках, а также в микрорайонах Левобережный, Сходня и Подрезково. Специалисты завершили работы в доме № 9 на Пролетарской улице и в доме № 27 на улице Маяковского. Они отштукатурили помещения, покрасили потолки и стены, обновили окна и светильники, установили новые тамбурные двери, заменили изношенные участки перил и ступеней, а также отремонтировали входные группы.

По словам ведущего инженера управляющей компании Омара Худавердиева, все работы выполняют по согласованию с жителями и старшими домов.

«Мы учитываем все их замечания и пожелания, вместе проверяем качество выполненных работ», — добавил Омар Худавердиев.

Отметим, что подъезды ремонтируют благодаря программе «Формирование современной комфортной городской среды».