Более 70 новобранцев отправят в армию за время весеннего призыва в Волоколамске

В Волоколамске начала работать призывная комиссия. Она продлится до 15 июля. Всего за ближайшие 3,5 месяца на службу отправят более 70 человек из трех муниципальных округов.

Как правило, призывники будут служить в частях Западного военного округа, в том числе в подразделениях в Московской области. Также их распределят в пограничные войска, ВДВ, Росгвардию, на флот и в ракетные войска.

В комиссии отмечают, что новобранцев не отправят в зону спецоперации. После службы молодые люди приедут домой.

«Приятно видеть, что среди волоколамцев призывного возраста растет осознание гражданского долга. Многие молодые люди сами проявляют инициативу и обращаются в военкомат, проходят медицинские комиссии и с готовностью отправляются на срочную службу», — сказала глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова.