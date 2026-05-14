Более 70 незаконных торговых объектов демонтировали в Люберцах с начала года

В городском округе Люберцы продолжается планомерная работа по наведению порядка в сфере уличной торговли. С начала 2026 года на территории муниципалитета демонтировано 73 несанкционированных объекта нестационарной торговли (НТО).

Масштабная трансформация данной сферы проводится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Всего за последние три года в городском округе Люберцы демонтировано 598 незаконных торговых точек. По итогам прошлого года Люберцы стали лидерами в этом направлении и были удостоены губернаторской премии.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков отметил: «Люберцы являются лидерами по данному направлению работы: по итогам прошлого года наш округ стал обладателем губернаторской премии. План на 2026-й — ликвидировать еще 150 НТО. Уже устранено 73 объекта».

Принятые в 2025 году изменения в региональном законодательстве позволили ликвидировать 284 несанкционированных торговых объекта на территории сельскохозяйственного рынка по улице Инициативной. В рамках благоустройства пляжной зоны карьера в Дзержинском освобождено более 150 объектов несанкционированной торговли.

Городской округ Люберцы одним из первых в регионе установил порядок демонтажа незаконных НТО на частных землях, закрепив его положительной судебной практикой. Так, в 2025 году было демонтировано 56 таких объектов, а с начала 2026-го — 35. Работы проведены, в том числе, вблизи станций МЦД-3 «Панки», «Малаховка», а также на улице Транспортной.