Более 70 камер системы «Безопасный регион» установили в Дубне с начала года

В Дубне с начала года установили 69 новых камер на жилых домах и семь камер на контейнерных площадках в рамках системы «Безопасный регион». Всего в городе насчитывается 1102 камеры.

«Безопасный регион» - система видеонаблюдения, инициированная губернатором Московской области Андреем Воробьевым. К ней имеют доступ сотрудники правоохранительных органов и силовых структур Московской области и Москвы для того, чтобы обеспечивать общественный порядок.

Помимо жилых домов камеры устанавливают на объектах социальной инфраструктуры: учреждениях образования и здравоохранения, социального обслуживания, в общественных местах. В Дубне больше всего камер размещено на многоквартирных домах - 497, в общественных местах - 217.

«Дубна - один из самых безопасных городов не только Московской области, но и всей России. Для нас важно сделать нашим жителям комфортную и безопасную городскую инфраструктуру. Камеры системы «Безопасный регион» в последние годы зарекомендовали себя как эффективный способ поддержания общественного порядка: с их помощью пресекаются правонарушения, проходят поиски людей и пропавших вещей. На каждом новом доме в городе появляются эти камеры, чтобы обеспечить безопасность жителей. Мы продолжим эту работу, и не будем сбавлять обороты», - подчеркнул глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Отметим, в следующем году в Дубне планируют установить еще 80 камер в рамках системы «Безопасный регион».