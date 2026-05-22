Более 70 баннеров разместили на улицах к юбилею Можайска

В преддверии 795-летия, которое город отметит 22 мая, завершается праздничное оформление центральных улиц. На опорах освещения по улицам 20 Января, Московской и Мира размещают баннеры с названием города, гербом округа и годом основания.

Можайск основан в 1231 году. Также на склоне у Губернаторской площади рабочие сделали цифры 795, длина каждой — около трех метров. Все эти меры призваны создать у жителей и гостей округа праздничное настроение. Параллельно проведены плановые работы по благоустройству территорий.

Директор Единого дорожно-транспортного центра Денис Боронин отметил, что День города — значимый праздник для каждого можайца, и специалисты ведут планомерную работу, чтобы все почувствовали особую атмосферу. Большое внимание уделяют содержанию улиц, дворов, памятных объектов и площадей.