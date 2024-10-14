Более 70 атлетов приняли участие в сверхмарафоне на 60 километров в Дубне

В Дубне провели сверхмарафон на 60 километров в память о выдающемся конструкторе Андрее Туполеве. По пути 75 атлетов возложили цветы к дому, где родился советский деятель.

Атлеты стартовали из села Устиново, потому что здесь находится Центр патриотического воспитания имени Андрея Туполева. Сначала сотрудники провели экскурсию, предложили полетать на симуляторе самолета «ТУ» и рассказали интересные факты в биографии авиаконструктора.

«Традиция продолжается, потому что людям интересно. Здесь не учитывается время, бежишь в хорошей компании единомышленников. И это — патриотический пробег. Он не только спортивный. Мы отдаем дань памяти Андрею Николаевичу Туполеву, как и основателю нашей промышленной площадки — Александру Яковлевичу Березняку», — рассказал организатор XXIV комбинированного легкоатлетического пробега, председатель профсоюзной организации ГосМКБ «Радуга» Максим Щербаков.

Далее атлеты возложили цветы у мемориала вблизи деревни Симоново. Здесь когда-то стоял дом, в котором вырос Андрей Туполев. Этот пробег — символическая прямая, которую преодолевают бегуны. Она соединила место рождения и центр, где воплотили его идеи. Дистанция — около 60 километров.

В этом году финишировали 75 человек — сотрудники ГосМКБ «Радуга», представили других организаций в Дубне, легкоатлеты из Москвы, Белого Городка, Кимра, Тамбова, Сарапула и Железнодорожного. Каждый сам решил, как преодолеть дистанцию — на велосипеде, лыжероллерах или бегом.

Задача сверхмарафона — не добежать первым, а насладиться маршрутом и компанией. В этом году мероприятие приурочили к 73-летию конструкторского бюро «Радуга» и 93-летию Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности.

Каждому участнику вручили грамоту и памятные подарки.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».