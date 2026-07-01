Более 7 тысяч жителей Подмосковья узнали о состоянии близких в больницах с января

Узнать о состоянии родственников в подмосковных больницах можно по телефону 122. С начала года этой возможностью воспользовались более семи тысяч раз, сообщили в региональном Минздраве.

Всего за время работы сервиса о состоянии близких в больницах узнали почти 34,5 тысячи человек.

«Узнать о самочувствии близкого человека, находящегося на лечении в стационаре, можно без визита в больницу. Достаточно оставить заявку по единому номеру 122, после чего с заявителем свяжется лечащий врач или сотрудник медучреждения, который предоставит необходимые сведения- сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

При оформлении заявки до 11:00, информацию предоставят до 20:00. Если она оставлена позже или в выходной, то о состоянии близкого расскажут на следующий день.

Получить информацию можно по пациентам старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации.

Сервис работает в 49 медучреждениях региона, включая МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, МОНИИАГ, областной онкодиспансер и другие.