Более 7 тысяч женщин прошли обследование репродуктивного здоровья в Ленинском округе

В 2025 году в Видновском перинатальном центре завершилась масштабная программа диспансеризации. Ее участницами стали 7100 жительниц Ленинского городского округа в возрасте от 18 до 49 лет.

В рамках программы женщинам провели комплексное обследование, которое включает консультацию врача, УЗИ и необходимые анализы. По словам заведующей женской консультацией центра Елены Фроловой, такая проверка помогает выявить скрытые проблемы, которые могут повлиять на возможность забеременеть и родить здорового ребенка.

«Иногда мы обнаруживаем заболевания, которые пока не беспокоят пациентку, но в будущем способны осложнить беременность. Поэтому наши рекомендации могут касаться не только корректировки лечения, но и, в некоторых случаях, хирургического вмешательства», — пояснила Фролова.

Обследование занимает в среднем 20 минут. При выявлении показаний женщину направляют на второй этап диагностики. Для удобства жительниц в женской консультации ЖК «Зеленые Аллеи» работает отдельный кабинет профилактических осмотров. Акушер-гинеколог принимает там ежедневно с 9:00 до 14:00.

Пройти диспансеризацию могут все женщины, прикрепленные к медицинской организации. Для этого нужен полис ОМС Московской области. Записаться можно через приложение «РТ Доктор Онлайн», портал «Здоровье», инфомат в поликлинике, по телефону 122 или на приеме у лечащего врача.