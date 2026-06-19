Более 7 тысяч объектов зарегистрировали в Подмосковье по программе газификации

Более семи тысяч объектов сетей зарегистрировали в Подмосковье в рамках госпрограммы по догазификации. По ней синее топливо бесплатно проводят до границ садовых земельных участков.

С начала действия программы в Подмосковье зарегистрировали 7,2 тысячи объектов. Всего газифицировали 94 тысячи домовладений.

С января по июнь этого года регистрацию прошел еще 461 объект. В управлении Росреестра напомнили, что для участия в программе СНТ должно находиться в границах населенного пункта, газификация которого запланирована на ближайший год. При этом право собственности физлица на земельный участок и дом должно быть зарегистрировано в ЕГРН. С 1 марта 2025 года это стало возможно только при наличии официально установленных границ земельного участка.

«Газификация населенных пунктов значительно повышает уровень жизни и обеспечивает комфортные бытовые условия граждан, а также способствует социально-экономическому развитию региона. Для успешной реализации проекта Управление совместно с Правительством Московской области принимает активное участие в поддержке граждан по вопросам осуществления мероприятий по газификации садоводческих некоммерческих товариществ для повышения уровня комфорта и качества жизни населения», — отметил заместитель руководителя управления Павел Иванов.

График догазификации СНТ можно найти по ссылке.