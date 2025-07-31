Более 7 тысяч квадратных метров асфальта обновили на улице Семашко в Жуковском

На проезжей части на улице Семашко в Жуковском 31 июля уложили асфальт. Также на этом участке недавно обновили два тротуара. Общая площадь асфальтового покрытия составила 7131 квадратный метр, протяженность — 370 метров.

Работы проводят на участке от улицы Фрунзе до улицы Дзержинского. В ближайшее время на полотно нанесут дорожную разметку.

«После завершения работ на улице Семашко приступим к ремонту дороги на Садовой улице», — сообщил глава Жуковского Андроник Пак.

Отметим, что в этом году в городском округе Жуковский обновили улицу Ломоносова, от улицы Фрунзе и до улицы Горького, а также Коммунальный проезд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году в регионе отремонтируют около 1,5 тысячи участков дорог — это приоритетная задача. Общая протяженность дорожной сети в Подмосковье — 45 тысяч километров. Это и федеральные, и региональные, и муниципальные трассы.