Более 7 тысяч гостей присоединились к акции «Ночь в парке» в Ленинском округе

Областная акция «Ночь в парке» прошла в трех локациях Ленинского городского округа: в Центральном, Расторгуевском парках и лесопарке «Высота». Площадки посетили свыше семи тысяч жителей и гостей муниципалитета.

Мероприятие состоялось в рамках губернаторского проекта «Лето в Подмосковье».

«Изначально „Ночь в парке“ планировали провести в середине июля только в одном парке, но погода не позволила это сделать. Компенсацией за длительное ожидание этого события стало расширение географии акции. Самую насыщенную программу подготовили в Центральном парке, где собрались четыре тысячи гостей», — отметили в дирекции Видновских городских парков.

На площадках работали ярмарки с сувенирами от «Видных мастеров», интерактивные площадки с мастер-классами, красивые фотозоны и «Стена историй», где каждый участник мог поделиться своими впечатлениями.

В Расторгуевском парке организовали настольные игры, в лесопарке — уроки английского языка. В Центральном работали «Аллея желаний», арт-выставка современных художников и фудкорт. Гости мероприятия могли украсить лицо аквагримом и посетить кинопоказ под открытым небом. Также на площадке играла живая музыка, а кульминацией вечера стала пенная вечеринка у фонтана.

Отметим, что «Ночь в парке» проходит в Московской области уже четвертый год подряд в рамках проекта «Лето в Подмосковье». В Ленинском округе мероприятие ежегодно посещают не менее полутора тысяч жителей и гостей муниципалитета.