Более 7 тысяч человек приняли участие в съезде детских врачей в Подмосковье

В Подмосковье прошел съезд детских врачей «Педиатрия как искусство», который собрал участников из 75 регионов России и 28 зарубежных стран. Мероприятие посетили более семи тысяч человек. Организаторами выступили Минздрав Подмосковья и Научно-исследовательский клинический институт детства.

«Уже шестой год подряд съезд остается флагманским событием, объединяющим врачей, ученых, признанных лидеров мнений, экспертов отрасли и руководителей медицинских учреждений, на котором в разных форматах обсуждаются важные вопросы детского здоровья», — подчеркнула директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

На площадках съезда представили выставку медицинских изделий, симуляционную площадку, инновационное реабилитационное оборудование, мобильные приложения и цифровые технологии. В программе также были форумы и школы по редким заболеваниям, медицинскому праву, сестринскому делу и реабилитации детей. Впервые прошли обсуждения диетологии, нутрициологии и эндокринологии.