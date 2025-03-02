Более 7 тысяч человек отметили Масленицу в Подольске

В Подольске более семи тысяч человек приняли участие в гуляниях на Масленицу. Программу организовали на 24 площадках. Атмосфера радости, единства и веселья царила в течение двух дней.
Конкурсы, мастер-классы, хороводы, старинные народные забавы и выступления творческих коллективов организовали для жителей и гостей Подольска. В воскресенье на трех площадках выступили «Бурановские бабушки» с музыкальными номерами. Кульминацией Масленицы стало сожжение чучела.
Одна из главных площадок праздника в Подольске — парк Талалихина. Там прошел конкурс на самую красивую Маслену-душеньку. Муниципальные учреждения культуры представили оригинальных кукол, выполненных в лучших традициях русского народного творчества.
«Спасибо всем, кто разделил этот день с нами! Пусть весна принесет в каждый дом радость, тепло и светлые перемены!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.
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