Более 7 млрд рублей направят на развитие АПК в Подмосковье в 2026 году

В 2026 году Подмосковье направит на госпрограмму по развитию сельского хозяйства 7,5 миллиарда рублей. Значительную часть этих средств используют для модернизации и инвестиционной поддержки молочного животноводства и овощеводства закрытого грунта.

Как рассказали в Минэкономики Подмосковья, более 70% объема программы будет сосредоточено на развитие сельского хозяйства и переработки. Так, 3,2 миллиарда рублей вложат в поддержку приоритетных направлений АПК и малых хозяйств. В частности — молочного и племенного животноводства.

На развитие овощеводства и картофелеводства предусмотрят 647 миллионов рублей. Средства разделят на элитное семеноводство, агротехнологические работы и производство овощей защищенного грунта.

Еще 1,3 миллиарда направят на стимулирование инвестиционной деятельности: компенсацию затрат по лизингу, субсидии процентных ставок по кредитам, создание инфраструктуры и присоединение к электросетям.

На поддержку фермеров и сельской кооперации выделят почти 272 миллионов рублей.

Инвестиции сформируют базу для устойчивого развития отрасти в ближайшие пять лет.