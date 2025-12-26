Более 7 млрд рублей направят на развитие АПК в Подмосковье в 2026 году
В 2026 году Подмосковье направит на госпрограмму по развитию сельского хозяйства 7,5 миллиарда рублей. Значительную часть этих средств используют для модернизации и инвестиционной поддержки молочного животноводства и овощеводства закрытого грунта.
Как рассказали в Минэкономики Подмосковья, более 70% объема программы будет сосредоточено на развитие сельского хозяйства и переработки. Так, 3,2 миллиарда рублей вложат в поддержку приоритетных направлений АПК и малых хозяйств. В частности — молочного и племенного животноводства.
На развитие овощеводства и картофелеводства предусмотрят 647 миллионов рублей. Средства разделят на элитное семеноводство, агротехнологические работы и производство овощей защищенного грунта.
Еще 1,3 миллиарда направят на стимулирование инвестиционной деятельности: компенсацию затрат по лизингу, субсидии процентных ставок по кредитам, создание инфраструктуры и присоединение к электросетям.
На поддержку фермеров и сельской кооперации выделят почти 272 миллионов рублей.
Инвестиции сформируют базу для устойчивого развития отрасти в ближайшие пять лет.