Более 7 миллионов рублей поступило в бюджет Лобни за аренду муниципальных земель

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Лобня продолжает работать с задолженностями за аренду муниципального имущества и земельных участков. Так, сумма просроченных платежей с января прошлого года сократилась более чем в два раза, а по ранее погашенным обязательствам в бюджет поступило свыше семи миллионов рублей.

По словам главы Лобни Анны Кротовой, четкая и последовательная работа с должниками, обеспечение неукоснительного соблюдения норм земельного законодательства — это залог стабильности и развития города.

«Это также важный показатель эффективности деятельности органов местного самоуправления», — добавила руководитель муниципалитета.

Сотрудники администрации напоминают арендаторам о необходимости своевременной оплаты договоров аренды. Нарушителей ждут судебные разбирательства и взыскание неосновательного обогащения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на поддержку бизнеса в Подмосковье  по государственной программе направят свыше 20 миллиардов рублей.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте