Более 7 миллионов рублей поступило в бюджет Лобни за аренду муниципальных земель

Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Лобня продолжает работать с задолженностями за аренду муниципального имущества и земельных участков. Так, сумма просроченных платежей с января прошлого года сократилась более чем в два раза, а по ранее погашенным обязательствам в бюджет поступило свыше семи миллионов рублей.