Более 7 миллионов рублей поступило в бюджет Лобни за аренду муниципальных земель
Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Лобня продолжает работать с задолженностями за аренду муниципального имущества и земельных участков. Так, сумма просроченных платежей с января прошлого года сократилась более чем в два раза, а по ранее погашенным обязательствам в бюджет поступило свыше семи миллионов рублей.
По словам главы Лобни Анны Кротовой, четкая и последовательная работа с должниками, обеспечение неукоснительного соблюдения норм земельного законодательства — это залог стабильности и развития города.
«Это также важный показатель эффективности деятельности органов местного самоуправления», — добавила руководитель муниципалитета.
Сотрудники администрации напоминают арендаторам о необходимости своевременной оплаты договоров аренды. Нарушителей ждут судебные разбирательства и взыскание неосновательного обогащения.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на поддержку бизнеса в Подмосковье по государственной программе направят свыше 20 миллиардов рублей.