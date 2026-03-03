Более 67 миллионов цветов произвели в Подмосковье в 2025 году

Тепличные комплексы Подмосковья начали активную подготовку к 8 Марта. Традиционно предприятия цветочной отрасли обеспечивают спрос в праздники. В регионе выращивают розы, тюльпаны, лилии, а также поставляют рассаду и декоративные растения в горшках.

В 2025 году в Подмосковье произвели более 67,3 тысячи миллиона срезанных цветов. Большинство из них — розы и тюльпаны. Сейчас в этой отрасли работают 11 предприятий и хозяйств общей площадью около 50 гектаров.

Одна из крупнейших компаний — «ТК „Подосинки“ с годовым объемом производства около 30 миллионов цветов. В Дмитрове и Раменском компания выращивает 70 сортов. В производстве используют гидропонику, которая создает крупные бутоны, длинные стебли и высокую стойкость.

Предприятие построит в Раменском еще один тепличный комплекс на 24 гектара. После выхода на полную мощность он обеспечит срез 60 тысяч роз в день и создаст 200 рабочих мест. Объект введут в 2030 году.

Тюльпаны производят на «Агрокомплексе Цветком». Там также предлагают широкий выбор горшечных культур, садовых растений и рассады. Компания имеет три гектара теплиц для круглогодичного выращивания, 2,5 гектара питомника для растений открытого грунта и шесть автоматизированных фасовочных линий. В работе применяют системы автоматического полива и светодиодной досветки. Всего за 15 лет там вырастили более 100 миллионов цветов.