Еще 6 тысяч жителей Подмосковья воспользовались услугой «Ветеран труда»

На портале госуслуг Московской области можно оформить комплексную услугу «Ветеран труда». С начала года ей воспользовались более 6,6 тысячи раз, сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Для оформления услуги необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить нужные документы. В услугу встроен умный сервис, который проверит наличие льготной категории и подскажет, какие меры соцподдержки доступны, но еще не были назначены человеку. Также сервис проверит, не подавали ли ранее другие обращения, которые еще не рассмотрены.

По одному заявлению в рамках комплекса можно получить сразу пять услуг:

присвоение звания ветерана;

оформление социальной карты;

назначение компенсации расходов на коммунальные услуги;

назначение ежемесячной денежной выплаты;

предоставление компенсации за домашний телефон.

Получить звание «Ветеран труда» в Подмосковье могут жители, имеющие право на дополнительные меры соцподдержки при достижении пенсионного либо предпенсионного возраста (шестьдесят лет — для мужчин и пятьдесят пять лет — для женщин) за отдельные достижения в труде. Статус ветерана труда также присваивается при наличии государственных наград и почетных званий, благодарностей и почетных грамот от президента РФ и необходимом трудовом стаже.

Подробнее об услуге можно узнать на сайте.