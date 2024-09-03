Более 650 пациентов прошли онкодиагностику в Мытищах с начала года

В поликлинике № 2 городского округа Мытищи провели акцию «Онкоскрининг». Все желающие могли посетить онко-специалистов и сдать анализы.

Более 50 пациентов посетили онко-врачей в поликлинике № 2 в Мытищах в рамках ежегодной акции «Онкоскрининг». Жители прошли маммографию и ультразвуковую диагностику молочных желез, мужчины сдали тест на рак простаты, а женщины мазок на онкоцитологию шейки матки. Также при наличии медицинских показаний пациентам сделали рентгенографию органов грудной клетки.

«У двоих пациенток выявлены новообразования молочной железы. Теперь им предстоит обследоваться в Центре амбулаторной онкологической помощи», — рассказала заведующая Центра амбулаторной онкологической помощи Альбина Табакова.

Отметим, более 650 жителей прошли онкообследование с начала года. У 20 выявили онкозаболевания на ранней стадии, начали лечение. День открытых дверей в Центре амбулаторной онкологической помощи проведут в следующий раз 28 сентября.

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