Более 65 тысяч жителей Мытищ сделали прививку от гриппа с начала сезона

Прививочная кампания продолжается в Мытищах. Прививки от гриппа уже сделали более 65 тысяч человек.

Взрослых жителей Мытищ прививают препаратами «Флю-М», «Совигрипп», «Гриппол», детей — вакциной «Ультрикс Квадри».

«Важно защитить свой организм как от вирусных инфекций, так и от возможных осложнений. У мытищинцев также есть возможность сделать прививку от пневмококковой инфекции. В группе особого риска — пациенты с хроническими сердечными заболеваниями, почечной недостаточностью, хроническими бронхитами и сахарным диабетом. Пневмококковую вакцину можно вводить одновременно с вакциной против гриппа», — прокомментировала заведующая санитарно-эпидемиологическим отделом Дарья Татарова.

Прививку можно поставить совершенно бесплатно в поликлиниках округа по полису обязательного медицинского страхования. Записаться на вакцинацию можно с помощью портала «Госуслуги» по телефонам 122, 8-495-308-13-00 или чат-бота в Telegram.

Также мобильный пункт работает по вторникам и четвергам у торгового центра «Экобазар» с 10 до двух часов дня.

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