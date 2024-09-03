Более 65 тысяч человек посетили подмосковный фестиваль «Парк знаний»

В более чем 70 подмосковных парках 1 и 2 сентября прошел общеобластной фестиваль. Мероприятия, приуроченные ко Дню знаний, посетили более 65 тысяч человек.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, 1 сентября гости Центрального парка в Пушкино увидели спектакли «Женитьба Бальзаминова» и «Грушенька». А 2 сентября в городском парке Ивантеевки первоклассники поучаствовали в праздничном шествии, а также прошли квесты и посмотрели химическое шоу.

В парке «Елочки» в Домодедове 1 сентября для школьников организовали игровую программу с участием ростовых кукол и мастер-класс по созданию интерактивного панно.

Праздничные мероприятия прошли в парке усадьбы Кривякино, Раменском, в Коломне, в Клину и других городских округах Московской области.

Перед гостями выступали музыкальные коллективы, детей угощали мороженым, а все желающие смогли принять участие в интеллектуальных и спортивных играх.

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