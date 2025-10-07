Более 630 фасадов многоквартирных домов обновили в Подмосковье за сентябрь

В сентябре коммунальные службы Подмосковья обновили более 630 фасадов многоэтажек по заявкам жителей. Запросы на локальный ремонт поступали в единую диспетчерскую службу региона.

Фасад, как уточнили в министерстве по содержанию территорий Московской области, выполняет не только эстетическую, но и защитную функцию. Для поддержания технического состояния знания необходим его регулярный ремонт.

По заявкам жителей специалисты устраняли различные мелкие повреждения: трещины, сколы, отслоения штукатурного слоя. В некоторых случаях приходилось менять изношенные элементы: оконные откосы, отливы, детали водосточных систем.

Жителям Подмосковья напомнили, что с запросами на ремонт можно обращаться единую диспетчерскую службу региона, а также в территориальные отделы ответственного министерства.