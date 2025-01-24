Более 61 тысячи исследований молочных продуктов провели в Подмосковье за год

Свыше 61 тысяч проб молочной продукции исследовали в Подмосковье в 2024 году. Эксперты оценили качество товаров, представленных на рынках и ярмарках региона.

Эксперты оценили кислотность, а также внешний вид, консистенцию, вкус, цвет и запах. После этого они определили содержание белка, жира и сухого остатка. Это позволяет выявить разбавленный продукт.

«Молоко и молочные продукты имеют богатый состав витаминов и микроэлементов: кальций, калий, магний, цинк, также являются источником белка, который необходим для строительства собственных клеток организма и работы иммунной системы», — отметили в Минсельхозпроде.

В результате с реализации сняли 1,3 килограмма товаров, в которых обнаружили примеси крахмала.

Жителям порекомендовали приобретать продукты только у продавцов, имеющих специальную документацию и ветеринарные сертификаты.