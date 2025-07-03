Более 600 выпускников техникума Люберец получили дипломы об окончании учебы

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков поздравил выпускников Люберецкого техникума имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Юрия Гагарина с успешным завершением обучения и вручил им дипломы. Техникум является одним из ведущих образовательных учреждений Московской области, где готовят специалистов по 32 направлениям.

Владимир Волков отметил, что дипломы получили свыше 600 выпускников техникума, из них 118 окончили с отличием. Учебное заведение входит в число лучших в стране — это подтверждается тем, что 73% выпускников уже нашли работу, а это лучший показатель качества образования и востребованности специалистов на рынке труда.

"Пусть полученные знания, профессиональные навыки и целеустремленность помогут вам добиться успеха в выбранной профессии и внести достойный вклад в развитие Люберец и нашей страны», — сказал глава округа.

Отметим, что студенты техникума активно участвуют в жизни округа и показывают высокие результаты в конкурсах профессионального мастерства.