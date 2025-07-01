Более 600 учеников получили аттестаты в Волоколамске

Вручение документов об образовании прошло в школах Волоколамска. Аттестаты получили свыше 500 девятиклассников и 125 одиннадцатиклассников.

Так, 30 июня церемония прошла в гимназии № 1. Школьников поздравили директор учреждения, педагоги и родители.

«Многие из ребят в сентябре вновь переступят порог нашей школы, продолжив свое обучение уже в десятом классе, а кто-то начнет свой новый жизненный путь, поступив в средние профессиональные учебные заведения. Мы уверены, что путь каждого будет интересным и уникальным», — отметила директор гимназии Ирина Дымова.

Скоро в Волоколамске пройдет бал медалистов. В нем поучаствуют лучшие выпускники 11-х классов.

Ранее мы рассказывали о том, что в Волоколамске прошел концерт ко Дню молодежи. На нем наградили талантливых и активных представителей молодого поколения округа.