Концерт ко Дню молодежи прошел в Волоколамске

На городской площади собрались сотни жителей Волоколамска самого разного возраста. Глава муниципалитета Наталья Козлова поздравила молодежь с праздником и пожелала успехов во всех начинаниях.

Талантливых и активных представителей молодого поколения наградили за участие в общественной жизни Волоколамского округа.

Кульминацией праздника стал концерт с участием приглашенных артистов. Сначала публику разогрела исполнением популярных хитов кавер-группа MIRIADA. А хедлайнером мероприятия стала популярная певица Elvira T. Зрители с удовольствием подпевали исполнительнице, которая непринужденно общалась с публикой.

Завершился праздник зажигательной дискотекой и холодным фейерверком.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.