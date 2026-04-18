Более 600 учащихся из Подмосковья съехались на слет кадетов во Фрязино

Во Фрязине на базе кадетской школы имени Александра Покрышкина прошел областной слет «Кадетская доблесть», где сотни школьников проверили себя в условиях, максимально приближенных к полевым. В соревнованиях приняли участие около 600 учащихся с первого по 11 классы.

Участникам предстояло пройти 15 этапов: полосу препятствий, оказание первой помощи, элементы тактической медицины и другие испытания. Одним из самых сложных заданий стала сборка и разборка автомата на время. Оценивали выступления не только педагоги и медики, но и действующие офицеры.

«Они стараются быть похожими на нас, участников специальной военной операции», — отметил руководитель ассоциации ветеранов СВО во Фрязине Александр Товаренко.

«Это ребята, которые настроены патриотически, свое будущее видят в служении Родине», — рассказала первый замминистра образования Московской области Анна Гребцова.

Победителями стали команды из Электростали в младшей группе и из Люберец — в старшей. Все участники получили памятные и полезные призы.