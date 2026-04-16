Второй областной слет кадетов пройдет во Фрязине 17 апреля

Слет «Кадетская доблесть» состоится 17 апреля во Фрязине. В нем примут участие более 600 школьников 60 подмосковных образовательных учрежлений.

Слет пройдет, а базе кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина. Как сообщили в Минобразования Подмосковья, в нем примут участие ребята с седьмого по 11-й классы.

Церемонию открытия проведут на плацу. Участников встретят почетные гости из числа ветеранов и бойцов СВО. После этого пройдет парад кадетов.

Ребята будут соревноваться в двух возрастных категориях: от 13 до 15 лет и от 16 до 17 лет. Они выполнят ряд заданий, включая полосу препятствий, оказание первой помощи и тактическую медицину. Их будут оценивать педагоги, врачи и офицеры армии. Победители получат дипломы, грамоты и подарки.